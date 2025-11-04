250 milliards de shekels : le ministère des Finances dévoile la facture colossale de la guerre

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a présenté ce mardi le budget de l'État pour 2026, dévoilant pour la première fois l'ampleur du coût économique de la guerre : 250 milliards de shekels (66,6 milliards d'euros) depuis le début des hostilités.

Lors de la conférence budgétaire, le ministre a détaillé la répartition des dépenses liées au conflit. Près de 180 milliards de shekels ont été alloués à la sécurité, tandis que 12,5 milliards ont été consacrés à l'accueil de 200 000 personnes évacuées. Les 300 000 réservistes mobilisés ont nécessité un investissement de 20 milliards de shekels, sans compter les milliards dédiés à l'aide humanitaire.

"Nous mettons en place un système de protection économique afin que les citoyens israéliens puissent compter sur l'État", a affirmé Smotrich, précisant que 780 000 demandes d'indemnisation ont déjà été déposées par des citoyens et des entreprises, dont 120 000 pour des dommages directs.

Face à l'envolée du ratio dette/PIB, le ministre des Finances se veut rassurant : "Que cela prenne dix ans ou moins, je suis certain que nous retrouverons rapidement l'équilibre." Il a insisté sur la responsabilité budgétaire du gouvernement, même en période de crise, promettant de poursuivre dans cette voie.

L'économiste en chef du Trésor, le Dr Shmuel Abramson, a présenté des prévisions optimistes. Après une croissance modeste de 2,8 % en 2025, l'économie israélienne devrait bondir à 5,2 % l'année suivante. Il a néanmoins mis en garde : "Chaque shekel dépensé pour la défense est un shekel d'impôts, et chaque réserviste absent du travail nuit au PIB. Nous devrons réduire le coût économique de la guerre pour le bien de l'ensemble de l'économie."

Un représentant de la Division du budget du Trésor a qualifié 2026 de "véritable tournant" pour retrouver les niveaux de déficit et de dette d'avant-guerre. "Le gouvernement a fait preuve de responsabilité et a réduit ses dépenses, mais une plus grande rigueur est nécessaire, notamment concernant le budget de la défense", a-t-il averti.

L'écart entre le déficit d'avant et d'après-guerre s'élève à 277 milliards de shekels. "Nous devrons revenir à une routine budgétaire, à une année normale, et remettre l'économie israélienne sur la voie de la croissance et de la stabilité", a conclu le représentant.