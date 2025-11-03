Accord énergétique sans précédent entre Israël et Chypre

Energean, société exploitant les gisements de gaz naturel israéliens de Karish, Tanin et Katlan, a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec le groupe chypriote Cyfield, acteur majeur de l’industrie et de l’énergie. Cet accord prévoit la fourniture potentielle de gaz naturel à une centrale électrique en projet dans la région de Mari, près de Larnaca.

L’initiative, qui devra encore être validée par les gouvernements chypriote et israélien, relance le projet d’exportation de gaz israélien vers Chypre, un an après la publication de l’accord initia

À la suite de la signature du protocole, Energean a soumis aux deux gouvernements un plan prévoyant la construction d’un gazoduc sous-marin reliant directement la plateforme de production de Karish, située dans les eaux économiques exclusives d’Israël, au territoire chypriote. L’entreprise serait responsable de la conception, de la construction et de l’exploitation de cette infrastructure, qui lui appartiendrait.

Une fois le projet achevé, Chypre deviendrait le troisième pays à importer du gaz israélien, après la Jordanie et l’Égypte, et le premier en Europe. Cette avancée renforcerait le partenariat énergétique entre Israël, Chypre et la Grèce, dans un contexte de rivalité régionale persistante avec la Turquie.

Le ministre israélien de l’Énergie et des Infrastructures, Eli Cohen, a salué l’accord en déclarant que la vente de gaz à Chypre renforcerait la position diplomatique d’Israël dans la région et auprès des pays européens. Selon lui, elle contribuera à la stabilité et à la prospérité régionales tout en générant des milliards de shekels de recettes pour l’État.

Le PDG d’Energean, Mathios Rigas, a souligné que cette proposition offrait une solution concrète pour réduire l’isolement énergétique de Chypre, en lui donnant accès à une source régionale fiable et durable.

Cette annonce intervient dans un contexte tendu pour le secteur énergétique israélien. Washington aurait récemment intensifié la pression sur le gouvernement Netanyahou afin qu’il valide un accord d’exportation de gaz estimé à 35 milliards de dollars avec l’Égypte.

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a même annulé une visite prévue en Israël, après le refus d’Eli Cohen d’approuver cet accord tant que les conditions financières et les garanties d’approvisionnement pour le marché intérieur israélien ne sont pas clarifiées.

Le ministre a réaffirmé que les prix domestiques du gaz devaient rester compétitifs et que les exportations ne seraient autorisées qu’une fois les négociations finalisées, tandis que des discussions diplomatiques se poursuivent entre Jérusalem et Le Caire pour aplanir les différends.