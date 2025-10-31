Accord gazier : Jérusalem défie Washington et provoque l'annulation de la visite du secrétaire d'Etat à l'Energie

Le secrétaire américain à l'Énergie Chris Wright ne viendra pas en Israël. Sa visite de six jours, prévue de longue date, a été annulée après que le ministre israélien de l'Énergie Eli Cohen a refusé de signer un important accord d'exportation de gaz récemment conclu entre Jérusalem et le Caire.

L'accord en question n'est pas anodin. Signé en août dernier par le champ gazier israélien de Leviathan, il prévoit l'exportation de gaz naturel vers l'Égypte pour un montant de 35 milliards de dollars. Il s'agit du plus important accord d'exportation de l'histoire d'Israël.

Mais le ministre Cohen refuse de donner son feu vert. Sa condition : que « des prix équitables soient convenus pour le marché israélien ». Selon son cabinet, « les négociations n'étant pas encore terminées, Cohen a refusé d'approuver l'exportation tant que le problème n'est pas résolu ».

Le ministre « a exigé que les prix pour le marché israélien restent attractifs », précise son bureau, qui affirme que l'administration Trump a exercé une pression considérable sur Eli Cohen et le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour qu'ils approuvent l'accord.

Le géant énergétique américain Chevron, qui exploite le gisement gazier, a également fait pression sur Israël pour qu'il ratifie l'accord, rapporte Israel Hayom.

Cette situation crée une tension inhabituelle. Il est extrêmement rare qu'un ministre israélien rende public son rôle dans la détérioration des relations avec une administration américaine. La déclaration du bureau de Cohen a suscité des frictions avec la Maison-Blanche, alors même que les Etats-Unis et Israël collaborent pour faire progresser le plan de paix de Trump pour Gaza.

L'accord, dans sa forme actuelle, devrait rapporter des centaines de millions de shekels de recettes provenant des redevances et des taxes sur le gaz aux caisses de l'État israélien.

Mais l'enjeu dépasse la question financière immédiate. L'accord a été annoncé alors que la croissance des besoins énergétiques intérieurs suscite de vifs débats sur les exportations de gaz naturel. Plus tôt cette année, le ministère des Finances avait averti qu'Israël risquait de faire face à une pénurie de gaz naturel dans les 25 prochaines années, la demande intérieure augmentant plus rapidement que prévu.

Un tel déficit entraînerait une hausse des prix de l'électricité pour les consommateurs israéliens – une perspective que le ministre Cohen semble vouloir éviter à tout prix.

Le gaz naturel provenant de Leviathan, l'une des plus importantes découvertes de gaz en eaux profondes au monde, a commencé à alimenter le marché israélien en décembre 2019. Les exportations vers l'Égypte ont débuté en janvier 2020, suite à la signature d'un premier accord portant sur 60 milliards de mètres cubes, dont la livraison est prévue jusqu'au début des années 2030. À ce jour, Leviathan a fourni 23,5 milliards de mètres cubes de gaz au marché égyptien. Le nouvel accord de 35 milliards de dollars représenterait donc une extension majeure de cette coopération énergétique régionale.

« Parallèlement, des efforts sont en cours pour régler les aspects diplomatiques entre Israël et l'Égypte », indique sobrement le bureau de Cohen, sans préciser si ces efforts concernent également les relations avec Washington.

L'annulation de la visite de Chris Wright témoigne de la gravité de la situation. Pour l'administration Trump, le blocage d'un accord impliquant Chevron et touchant aux relations régionales constitue manifestement une ligne rouge.