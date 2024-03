Adidas vend ses stocks de baskets Kanye West et reverse les bénéfices à des associations de lutte contre l'antisémitisme

Adidas a annoncé qu'elle allait reverser une partie des bénéfices de la vente de ses baskets Kanye West à des associations de lutte contre l'antisémitisme et pour plus de justice sociale. La firme allemande a en effet entrepris d'écouler ses stocks d'invendus d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, restés sur ses bras après sa brutale rupture de contrat avec le rappeur américain en raison de ses déclarations antisémites. La fin de la collaboration entre l'artiste - qui se fait désormais appeler Yeezy - et la marque avait fait grand bruit, alors qu'elle était l'une des plus lucratives de l'histoire d'Adidas.

La marque versera ainsi 150 millions de dollars à l'Anti-Defamation League ainsi qu'à l'Institut Philonise & Keeta Floyd pour le changement social, dirigé par le frère de George Floyd, cet homme noir décédé en 2020 après avoir été asphyxié par un policier agenouillé sur son cou.

Les dirigeants de l'entreprise ont mis les chaussures en vente en plusieurs fois. Les deux premiers tours ont eu lieu en 2023, et le troisième début 2024. Si la revente de ses stocks a permis à Adidas de terminer l'année dernière avec un bénéfice d'exploitation de 268 millions d'euros, elle souligne néanmoins qu'il s'agit d'une baisse de 60% par rapport à 2022, où sa collaboration avec Kanye West était encore florissante.