Alstom remporte un contrat de 700 millions d'euros pour un tramway en Israël

Le constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé jeudi avoir signé un contrat pour "la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance du système de trains légers" entre Haïfa et Nazareth, dans le nord d'Israël, a rapporté l'AFP.

Le contrat, qui comprend notamment la "fourniture et la maintenance de 54 tramways", est évalué à "plus de 700 millions d'euros" pour la part revenant au groupe français, dans le cadre du projet "NofiT" d'une envergure totale d'un milliard d'euros. Le contrat pour cette ligne longue de 41 kilomètres, avec 20 stations et 120.000 passagers quotidiens attendus, a été attribué en février 2024, selon l'entreprise. La somme de 700 millions d'euros comprend un contrat de maintenance "d'une valeur d'environ 140 millions d'euros". Deux partenaires d'Alstom, les sociétés Electra et Minrav, "géreront les travaux de génie civil, de la conception à la construction", selon le communiqué. "L'exploitation et la maintenance seront assurées par une entreprise commune composée d'Electra Afikim, Minrav et Alstom", précise le groupe français. Alstom promet dans son communiqué la création de "centaines d'emplois".