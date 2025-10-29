Ben Cohen, cofondateur de Ben & Jerry’s, lance une glace à la pastèque en soutien à Gaza

Ben Cohen, cofondateur de la marque de glaces Ben & Jerry’s, accuse le géant britannique Unilever, propriétaire de celle-ci, de bloquer la production d’une saveur à la pastèque conçue pour exprimer la solidarité avec Gaza. Dans ce contexte, il annonce faire cavalier seul.

Dans une publication sur Instagram, Cohen a annoncé qu’il allait produire cette glace indépendamment de la marque, contournant ainsi la décision de la maison mère. « Je fais ce qu’ils ne peuvent pas faire », a-t-il déclaré. « Je fabrique une glace à la pastèque pour appeler à une paix durable en Palestine et pour réparer les dégâts causés là-bas, afin que le monde ne détourne pas le regard. »

L’entrepreneur invite désormais le public à participer à la création de cette glace militante, en proposant des ingrédients et un nom. Parmi les suggestions déjà reçues figurent Sweet Resistance et From the River to the Seeds. « Les révolutions sont créatives. Montrons un peu de cette créativité », a-t-il ajouté.

Les tensions entre Ben Cohen et Unilever ne datent pas d’hier. L’homme d’affaires, arrêté à plusieurs reprises lors de manifestations pro-Gaza, a souvent dénoncé les pressions exercées par la multinationale.

En novembre dernier, Ben & Jerry’s avait porté plainte contre Unilever, l’accusant d’avoir étouffé ses prises de position en faveur des réfugiés palestiniens et d’avoir menacé de dissoudre son conseil d’administration. Le mois dernier, Jerry Greenfield, autre cofondateur de la marque, a quitté l’entreprise pour protester contre la ligne adoptée par Unilever sur le conflit à Gaza.

Le différend entre Ben & Jerry’s et sa maison mère remonte à 2021, lorsque la marque avait annoncé cesser la vente de ses produits en Judée-Samarie, estimant que cette activité contrevenait à ses valeurs éthiques. Cette décision avait conduit certains investisseurs à se désengager d’Unilever.

Unilever avait ensuite vendu sa filiale israélienne à son licencié local, permettant la poursuite des ventes en Israël et en Judée-Samarie une décision qui avait entraîné une nouvelle action en justice, finalement réglée en 2022.