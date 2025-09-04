Betsalel Smotrich met la pression sur la Banque d’Israël : "Si les taux ne baissent pas, je réduirai les impôts"

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a déclaré jeudi qu’il prendrait des mesures fiscales pour soulager l’économie si la Banque d’Israël ne décidait pas rapidement de baisser ses taux d’intérêt.

Lors d’une rencontre à Tel-Aviv avec la Confédération des entreprises, dirigée par Dubi Amitai, Smotrich a expliqué que le pays devait « réduire la pression sur l’économie ». « Le gouverneur aurait dû abaisser les taux depuis longtemps. S’il ne le fait pas, je baisserai les impôts », a-t-il affirmé.

Cette réunion s’inscrivait dans les préparatifs du budget 2026, que le ministre a promis de faire adopter malgré les incertitudes politiques et économiques. « Il y aura un budget », a-t-il insisté, ajoutant que l’objectif était de passer « de la guerre à la croissance », tout en maintenant la confiance des acteurs économiques. Smotrich a également réaffirmé sa volonté de stimuler la concurrence bancaire en diversifiant les sources de financement et en facilitant l’accès au crédit pour les ménages et les entreprises. Selon lui, cette réforme permettra de réduire le coût du crédit et, à terme, de faire baisser les prix. De son côté, Dubi Amitai a insisté sur la nécessité de prévisibilité et de transparence, soulignant l’importance d’un partenariat étroit entre le secteur privé et le gouvernement. En réaction, la Banque d’Israël a rappelé que ses décisions sont prises « uniquement sur la base de critères professionnels », ajoutant qu’une inflation élevée touche d’abord les plus vulnérables et que son contrôle est essentiel à la stabilité économique. Cette réunion a également permis de tirer les leçons de la guerre et d’aborder les défis structurels de l’économie israélienne à long terme.