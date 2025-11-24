Betsalel Smotrich promet un budget 2026 axé sur la baisse du coût de la vie

Le ministre des Finances et chef du parti Sionisme religieux, Betsalel Smotrich, a livré un long plaidoyer en faveur de sa réforme du marché laitier et du budget 2026, affirmant qu’il ne cédera « à aucune campagne de peur ou de diffamation ». Selon lui, le gouvernement est « pleinement aligné » sur les grandes lignes du budget, présenté hier au Premier ministre, et qui devrait être approuvé en conseil des ministres le 4 décembre avant d’être transmis à la Knesset.

Au cœur de son projet économique : une vaste réforme du secteur laitier, censée réduire significativement le coût des produits de base. Smotrich accuse les grands groupes agroalimentaires — Tnouva, Tara et Strauss — de mener une offensive médiatique pour préserver des « monopoles abusifs » et des marges « qui étranglent les consommateurs ». Il affirme que ces entreprises « achètent la communication » afin de bloquer toute tentative de libéralisation.

Le ministre décrit un « système de peur » dans lequel, selon lui, des éleveurs soutenant la réforme n’oseraient pas s’exprimer publiquement, craignant des représailles de la part de la filière et du Conseil du lait, qu’il qualifie de « cartel ». La réforme, promet-il, donnerait aux agriculteurs plus d’autonomie et les protégerait de cette dépendance.

Betsalel Smotrich situe sa démarche dans la continuité de la gestion économique menée pendant deux années de guerre, affirmant que les bons indicateurs macroéconomiques doivent désormais « se traduire dans la vie des citoyens ». L’objectif, dit-il, est simple : permettre aux familles israéliennes de remplir leur panier alimentaire « sans se ruiner ».

Il met également en avant une rencontre tenue avec des représentantes du Forum des familles de militaires de carrière, soulignant l’importance de leur engagement et promettant d’inclure leurs besoins en priorité dans les arbitrages budgétaires à venir. « Comme nous l’avons fait pour les réservistes, nous veillerons aussi aux soldats de carrière. Ceux qui portent notre sécurité doivent être les premiers soutenus », conclut-il.