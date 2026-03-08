Betsalel Smotrich propose un congé sans solde pour les parents d’enfants de moins de 14 ans

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a annoncé que le gouvernement travaillait à la mise en place d’un dispositif permettant aux parents d’enfants de moins de 14 ans de prendre un congé sans solde pendant la fermeture des établissements scolaires liée à la guerre avec l’Iran. Cette mesure vise à soutenir les familles confrontées à la suspension des activités éducatives alors que certains lieux de travail restent ouverts.

Selon le plan actuellement en cours d’élaboration, un parent par foyer pourrait rester à domicile tant que le système éducatif demeure fermé. Les employeurs seraient autorisés à placer les salariés concernés en congé sans solde, dans le cadre d’un mécanisme soutenu par l’État destiné à aider les familles à faire face à cette situation exceptionnelle. Smotrich a précisé que les travailleurs bénéficiant de ce dispositif seraient protégés contre tout licenciement pendant la durée de leur absence.

Le ministre a également indiqué que les détails concernant les compensations financières et les aides destinées aux entreprises et aux employés seront annoncés dans les prochains jours. « Il est important de préciser que les directives du Commandement du front intérieur autorisant le retour au travail ne sont pas contraignantes », a-t-il souligné, reconnaissant que de nombreux parents ne peuvent pas reprendre leur activité professionnelle lorsque leurs enfants restent à la maison.

Parallèlement, le ministère des Finances prépare un plan de soutien pour les entreprises, y compris pour les travailleurs indépendants dont les revenus ont été affectés par la situation sécuritaire.

L’annonce a toutefois suscité des critiques de l’opposition. Le chef de l’opposition Yair Lapid a accusé le gouvernement de demander aux parents de rester chez eux sans leur garantir les moyens de subvenir à leurs besoins, s’interrogeant sur la manière dont ces familles pourront payer leurs dépenses quotidiennes.