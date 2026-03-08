Betsalel Smotrich propose un congé sans solde pour les parents d’enfants de moins de 14 ans
Un plan de compensation pour les salariés et les entreprises doit également être annoncé prochainement.
Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a annoncé que le gouvernement travaillait à la mise en place d’un dispositif permettant aux parents d’enfants de moins de 14 ans de prendre un congé sans solde pendant la fermeture des établissements scolaires liée à la guerre avec l’Iran. Cette mesure vise à soutenir les familles confrontées à la suspension des activités éducatives alors que certains lieux de travail restent ouverts.
Selon le plan actuellement en cours d’élaboration, un parent par foyer pourrait rester à domicile tant que le système éducatif demeure fermé. Les employeurs seraient autorisés à placer les salariés concernés en congé sans solde, dans le cadre d’un mécanisme soutenu par l’État destiné à aider les familles à faire face à cette situation exceptionnelle. Smotrich a précisé que les travailleurs bénéficiant de ce dispositif seraient protégés contre tout licenciement pendant la durée de leur absence.
Le ministre a également indiqué que les détails concernant les compensations financières et les aides destinées aux entreprises et aux employés seront annoncés dans les prochains jours. « Il est important de préciser que les directives du Commandement du front intérieur autorisant le retour au travail ne sont pas contraignantes », a-t-il souligné, reconnaissant que de nombreux parents ne peuvent pas reprendre leur activité professionnelle lorsque leurs enfants restent à la maison.
Parallèlement, le ministère des Finances prépare un plan de soutien pour les entreprises, y compris pour les travailleurs indépendants dont les revenus ont été affectés par la situation sécuritaire.
L’annonce a toutefois suscité des critiques de l’opposition. Le chef de l’opposition Yair Lapid a accusé le gouvernement de demander aux parents de rester chez eux sans leur garantir les moyens de subvenir à leurs besoins, s’interrogeant sur la manière dont ces familles pourront payer leurs dépenses quotidiennes.