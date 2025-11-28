Black Friday 2025 : Les dépenses des Israéliens bondissent de plus de 20% et atteignent un niveau record

Le Black Friday 2025 a connu un engouement exceptionnel en Israël, avec une hausse spectaculaire des dépenses des consommateurs. Selon les données publiées par la société Shva, les Israéliens ont dépensé plus de 989,42 millions de shekels (262 394 282,94 euros) entre 8 h et 14 h ce vendredi, un niveau jamais atteint lors de cette journée annuelle de promotions massives.

Cette somme représente une augmentation de 21 % par rapport au Black Friday 2024, qui avait enregistré 817,39 millions de shekels sur la même tranche horaire. Les statistiques montrent également que les éditions précédentes étaient nettement en retrait, avec 548,93 millions de shekels dépensés en 2023 et 695,94 millions en 2022.

La dynamique de consommation observée ce vendredi dépasse même celle de grands événements traditionnels : lors de la veille de Rosh Hashanah, le 22 septembre 2025, les achats effectués entre 8 h et 14 h avaient totalisé 978,68 millions de shekels, un montant toutefois inférieur à celui enregistré aujourd’hui.

Cette progression fulgurante confirme une tendance déjà perceptible ces derniers mois : malgré le contexte géopolitique tendu et les incertitudes économiques, les ménages israéliens conservent un pouvoir d’achat robuste et une forte propension à consommer, notamment lors des grands rendez-vous commerciaux internationaux.

Les analystes notent également que la “minute la plus chargée” de la matinée — moment où le volume de transactions a atteint son pic — illustre la frénésie d’achats en ligne et en magasin. L’édition 2025 du Black Friday s’impose ainsi comme l’une des plus intenses jamais enregistrées en Israël.