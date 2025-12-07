Budget 2026 : déficit en hausse et mesures limitées pour relancer l’économie

Le gouvernement israélien a finalement approuvé le budget de l’État pour 2026, au terme d’un processus exceptionnellement chaotique. Préparé avec cinq mois de retard et en l’absence d’un directeur du Budget — poste vacant depuis trois mois —, ce budget marque surtout son caractère minimaliste et l’absence de véritables mesures de croissance dans un pays encore fragilisé par près de deux années de guerre.

D’un montant record de 662 milliards de shekels, le budget 2026 fait bondir le déficit à 3,9 % du PIB, loin des objectifs annoncés par le ministre des Finances Bezalel Smotrich. Plusieurs facteurs expliquent cette dérive : l’augmentation contrainte du budget de la Défense, des mesures d’austérité réduites sous pression politique et des concessions de dernière minute. Après un bras de fer intense, la Défense obtient 112 milliards de shekels, bien moins que les 144 milliards demandés, en échange de la suppression de clauses jugées hostiles aux carrières militaires. Les experts anticipent néanmoins que des budgets additionnels seront ajoutés en cours d’année, comme ce fut le cas en 2024 et 2025.

Côté fiscalité, le gouvernement renonce à certaines coupes sensibles — notamment l’annulation de l’exemption de TVA sur le tourisme — mais maintient plusieurs mesures d’austérité : taxe de 1,5 % sur les terrains constructibles, limitation de la détention de cash, taxation renforcée des investisseurs immobiliers, obligations de déclaration pour tous les biens locatifs et nouvelles taxes sur les banques et les cigarettes électroniques.

Quelques allègements fiscaux ciblent néanmoins la classe moyenne : élargissement des tranches d’imposition pour les salaires de 16 000 à 25 000 shekels, report à quatre ans du premier contrôle technique des véhicules, suppression du test interne d’auto-école, et relèvement du seuil d’exemption de TVA sur les colis importés, désormais fixé à 150 dollars.

Le budget reste controversé : 5,2 milliards de shekels de fonds de coalition sont maintenus, majoritairement fléchés vers la Judée-Samarie, les institutions religieuses et les intérêts des partis orthodoxes. De plus, aucune initiative visant à réduire les ministères jugés superflus n’a été retenue.