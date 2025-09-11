Carrefour inaugure un hypermarché au coeur de Jérusalem, son 150e magasin en Israël

Articles recommandés -

La chaîne française Carrefour a ouvert mardi son premier hypermarché à Jérusalem, au coeur du quartier de Talpiot. Avec cette implantation, la marque signe sa 150ᵉ succursale en Israël et l’une des plus grandes du pays.

Des centaines de résidents et d’invités de marque ont assisté à l’événement festif. Le rabbin du Mur occidental et des Lieux saints, Shmuel Rabinowitz, a fixé une mezouza à l’entrée du magasin. Parmi les participants figuraient également l’ambassadeur de Thaïlande en Israël, Bunyarit Wichianpan, ainsi que la direction de Carrefour Israël et des personnalités locales.

Le nouvel hypermarché propose une offre large et diversifiée : une boucherie française baptisée « La Marche », du poulet premium prêt à cuire, une boulangerie inspirée des standards européens, un rayon fruits et légumes haut de gamme, ainsi qu’un vaste choix de marques internationales et Carrefour. L’agencement et le design du magasin reprennent les codes des enseignes de la chaîne en Europe et à Dubaï.

« Nous apportons à Jérusalem ce que les consommateurs trouvent dans les plus grandes villes du monde : une expérience de shopping européenne moderne, de très haut niveau et à des prix abordables », a déclaré Michael Loboshitz, PDG de Carrefour Israël.