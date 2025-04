Chute brutale à la Bourse de Tel Aviv suite aux droits de douane imposés par Trump

La Bourse de Tel Aviv a ouvert la semaine sur une note fortement négative, avec des baisses avoisinant les 4% pour les principaux indices. Cette chute survient dans le sillage de l'effondrement des marchés américains en fin de semaine dernière, conséquence directe des droits de douane substantiels imposés par le président Donald Trump sur les importations. L'indice TA-125 recule de 3,9%, tandis que le TA-90 plonge de 4,5% et que l'indice de référence TA-35 perd 3,7%. Les indices sectoriels ne sont pas épargnés : le secteur bancaire cède 3,8%, l'immobilier 2,9% et l'indice pétrole et gaz s'effondre de 4,5%.

Les places boursières américaines ont connu leur pire semaine depuis la crise du Covid-19. L'indice S&P 500 a perdu 9,1% sur la semaine après avoir chuté de 6% vendredi et de 4,8% jeudi. Suite à l'annonce par Trump du niveau des droits de douane, environ 5,4 billions de dollars de capitalisation boursière se sont évaporés du S&P 500.

Le Dow Jones a plongé de 5,5% vendredi, perdant 2 231 points en une seule journée – une première historique avec plus de 1 500 points perdus sur deux jours consécutifs. Le Nasdaq, à dominante technologique, a chuté de plus de 20% depuis son record de décembre, entrant officiellement en marché baissier.

Parmi les valeurs les plus touchées à Tel Aviv figure le fabricant de semi-conducteurs Tower, qui s'effondre de près de 12%. L'action Teva perd environ 6,3%, bien que le secteur pharmaceutique soit actuellement exempté des nouveaux droits de douane. Les grandes banques sont également affectées, avec Hapoalim et Leumi en baisse d'environ 4,7% chacune.