Contrairement aux prévisions, la Banque d’Israël abaisse son taux directeur à 4%

La Banque d’Israël a surpris les marchés lundi en annonçant une baisse de son taux directeur de 0,25 point, le ramenant à 4%, à rebours des anticipations majoritaires des économistes. Cette décision confirme un tournant progressif de la politique monétaire, dans un contexte de ralentissement de l’inflation et de pressions croissantes sur l’économie réelle.

Il s’agit de la deuxième baisse consécutive, après celle décidée le 24 novembre dernier, lorsque le taux avait été réduit pour la première fois depuis près de deux ans, à 4,25 %. Selon la banque centrale, la principale justification de cet assouplissement réside dans la modération de l’inflation annuelle, qui s’établit à 2,4%, au cœur de la fourchette cible fixée entre 1% et 3%.

L’attention se porte désormais sur les nouvelles prévisions macroéconomiques et sur la conférence de presse du gouverneur, Amir Yaron, qui devrait préciser l’orientation future de la politique monétaire. La prochaine décision de taux est attendue le 23 février.

Cette baisse intervient après des mois de critiques virulentes contre le maintien de taux élevés, notamment de la part des milieux d’affaires et des industriels, qui dénonçaient un frein à l’investissement et à la croissance. Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, avait lui-même accentué la pression, laissant entendre que le gouvernement pourrait intervenir par des allègements fiscaux si la banque centrale tardait à agir.

Sur le plan international, la décision israélienne s’inscrit dans une dynamique plus large d’assouplissement monétaire. La Réserve fédérale américaine a ainsi abaissé en décembre son taux directeur pour la troisième fois consécutive, à 3,75%, son plus bas niveau depuis trois ans.

Pour les ménages comme pour les entreprises, cette baisse du coût du crédit pourrait offrir un répit bienvenu, même si la Banque d’Israël continue de souligner la nécessité de préserver la stabilité financière et la crédibilité de sa lutte contre l’inflation.