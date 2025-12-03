Coût de la vie : Israël signe un nouvel accord commercial agricole avec les Etats-Unis

Le ministre israélien de l’Économie, Nir Barkat, a signé lundi un nouvel accord commercial avec le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, visant à supprimer les droits de douane sur 308 produits alimentaires et agricoles américains, a rapporté ce mercredi le site Walla.

Selon les détails de l’accord, certaines exonérations entreront en vigueur immédiatement, tandis que d’autres bénéficieront d’une réduction progressive, qui s’étalera jusqu’en 2036. L’objectif affiché est de stimuler la concurrence sur le marché israélien et de faire baisser les prix pour les consommateurs, tout en limitant l’impact sur les producteurs agricoles locaux.

Parmi les produits concernés figurent la volaille et la viande congelées, le lait en poudre, différents types de fromages, les œufs frais, le miel, les légumes surgelés, les pommes de terre, carottes et patates douces, les légumineuses comme les pois chiches et les petits pois, ainsi que des produits à base de tomates et de maïs, des fruits à coque, des pommes, poires et cerises, et des boissons comme le jus de raisin et le vin.

Des sources gouvernementales estiment que l’ouverture du marché à un panier de produits aussi étendu pourrait créer une nouvelle dynamique concurrentielle et influer sur les prix alimentaires en Israël.

Parallèlement, Israël et les États-Unis poursuivent des négociations sur des mesures compensatoires pour les producteurs israéliens, afin de contrebalancer les effets de la politique tarifaire américaine mise en place sous l’administration Trump.