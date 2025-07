CyberArk rachetée pour 25 milliards de dollars : un triomphe pour l’innovation israélienne

Articles recommandés -

Gilles Bellaïche, président de Financial Partners et de l’Agence mondiale de lutte contre le financement du terrorisme, a salué sur i24NEWS l’acquisition de la société israélienne CyberArk par Palo Alto Networks pour 25 milliards de dollars comme une « excellente nouvelle ». Cette transaction, la deuxième plus importante cession de l’histoire israélienne, renforce l’économie nationale et consolide l’avance technologique d’Israël. « Les Israéliens sont des pionniers, ils innovent aujourd’hui et le feront demain », a-t-il déclaré, comparant cette opération au rachat de Waze, dont les fondateurs ont réinvesti localement.

Gilles Bellaïche souligne l’impact fiscal colossal : en 2024, malgré une année difficile, ces cessions ont généré 15,8 milliards de dollars, convertis en shekels, renforçant la monnaie et l’économie israélienne, notamment après les 12 milliards dépensés lors du conflit avec l’Iran. Palo Alto, fondée par l’Israélien Nir Zuk, conservera un centre de R&D en Israël, où 300 multinationales, comme Google et Meta, maintiennent déjà des hubs. « En achetant CyberArk, Palo Alto acquiert une serrure inviolable pour la cybersécurité », a-t-il ajouté, évoquant une synergie entre l’unité 8200, le gouvernement et les investisseurs privés. Cette acquisition ouvre des opportunités d’emplois et pourrait précéder le rachat imminent de SentinelOne, autre fleuron israélien.