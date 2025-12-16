Des leaders économiques allemands en Israël pour accélérer les échanges et les investissements

Une importante délégation économique allemande est arrivée en Israël cette semaine, illustrant le renforcement continu des relations bilatérales entre les deux pays, qui célèbrent cette année 60 ans de relations diplomatiques. Le groupe, composé de 70 dirigeants d’entreprises et de hauts responsables du ministère allemand de l’Économie, est conduit par Tobias Meyer, président du géant mondial de la logistique DHL.

Cette visite intervient quelques semaines après le déplacement en Israël d’une large délégation d’hommes d’affaires indiens et s’inscrit, selon les autorités israéliennes, dans une dynamique positive de croissance des échanges commerciaux internationaux. Les chiffres confirment cette tendance : les exportations israéliennes vers l’Allemagne ont atteint 2,3 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2025, en hausse de 25 % sur un an, tandis que les importations en provenance d’Allemagne se sont élevées à 4,5 milliards de dollars sur la même période.

La délégation allemande réunit des dizaines de PDG et de cadres dirigeants de groupes majeurs, parmi lesquels Rolls-Royce, Renk Group, OHB Systems ou encore Quantum Systems. Nombre d’entre eux opèrent dans des secteurs liés à la défense, à l’aéronautique, à l’espace et aux drones, domaines dans lesquels l’innovation israélienne suscite un intérêt croissant en Allemagne.

Pour Tobias Meyer, cette visite souligne « l’importance stratégique d’Israël pour les entreprises allemandes », qualifiant le pays de pôle mondial des technologies avancées. Il estime que la coopération avec des sociétés israéliennes ouvre de nouvelles perspectives, notamment dans la logistique intelligente, l’automatisation et la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Les responsables des deux pays mettent en avant la complémentarité de leurs économies : une puissance industrielle allemande structurée autour du Mittelstand et de grands groupes, face à un écosystème israélien dominé par les start-up de haute technologie. Plus de 100 délégations israéliennes devraient se rendre en Allemagne l’an prochain, un niveau jugé inédit par les autorités économiques.