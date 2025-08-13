Des lycéens israéliens primés pour leur plateforme d’apprentissage entre pairs

Articles recommandés -

Dans un contexte de guerre et de perturbations scolaires, un groupe de lycéens d’Afula a transformé les difficultés en opportunité, remportant le titre d’Entrepreneurs de l’année 2025 lors du prestigieux concours "Startup of the Year", organisé à l’Expo Tel Aviv. Leur projet : une plateforme éducative entre pairs, pensée par des adolescents pour aider leurs camarades à combler les lacunes scolaires grâce au tutorat et au partage de résumés de cours.

L’initiative est portée par des élèves de 16 ans, issus du Centre d’entrepreneuriat Unistream d’Afula. "Depuis le COVID-19, puis avec la guerre, notre scolarité a été tout sauf régulière", explique Leo Nakash Aharoni, chef du projet et habitant de Kfar Yehezkel. "Nous avons constaté de grosses lacunes et voulu créer une solution adaptée. Le site est déjà en ligne et ce prix va nous permettre de l’élargir à un maximum d’élèves."

Le thème du concours 2025 "Vous allez changer le monde" a résonné tout particulièrement cette année. Malgré les tensions et les difficultés émotionnelles, plus de 1 000 adolescents issus de plus de 80 villes et villages juifs, arabes, druzes et bédouins ont présenté plus de 100 projets à visée sociale. L’événement final a rassemblé des personnalités influentes des milieux économique, technologique et institutionnel israéliens, chargées de départager les finalistes.

Ifat Bechor, directrice générale d’Unistream, a souligné l’importance de cette résilience : "Plus que jamais, l’entrepreneuriat aide les jeunes à retrouver confiance et à se projeter positivement. Le fait qu’ils poursuivent leurs projets malgré la guerre est porteur d’espoir."

Le deuxième prix a été attribué à StepUp, porté par le centre Unistream de Netivot (soutenu par Bank Hapoalim et la Fédération juive du Grand Philadelphie), et le troisième à Finteen, développé par Unistream Tirat HaCarmel. Le public a, quant à lui, plébiscité ViaSafe, créé par l’équipe d’Unistream Netanya en partenariat avec eBay Israël.

Le jury comprenait des figures de premier plan, comme le président de Bank Hapoalim Noam Hanegbi, celui de la Compagnie électrique d’Israël Doron Arbely, le président de l’Autorité israélienne de l’innovation Dr Alon Stopel, ou encore des dirigeants d’Intel Israël et de Meta.

Ce concours n’était pas garanti cette année, confie Bechor. Après les attaques iraniennes et tout ce que le pays a traversé, nous avons tenu à l’organiser, pour nos jeunes, et pour leur force morale."

Unistream, organisation à but non lucratif, forme chaque année des milliers d’adolescents à l’entrepreneuriat et à l’innovation, tout en œuvrant à réduire les inégalités sociales et à renforcer l’avenir économique du pays.