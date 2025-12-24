Donald Trump exige qu'Israël s'engage à limiter ses échanges commerciaux avec certains pays

Une délégation israélienne se rendra aux États-Unis en janvier pour un nouveau cycle de discussions sur les tarifs douaniers américains, a appris i24NEWS mardi soir. Au cœur des négociations : un accord qui établirait de nouvelles règles commerciales pour Israël, non seulement avec Washington, mais également avec d'autres nations.

Selon les informations obtenues par i24NEWS, le président Donald Trump poursuit cette démarche auprès de plusieurs pays dans le but d'instaurer de nouvelles règles commerciales mondiales et d'influencer l'équilibre des forces internationales. L'accord en question impliquerait des engagements israéliens concernant ses relations commerciales avec des États tiers.

Les intentions de Trump pourraient notamment viser des restrictions sur le commerce avec la Chine, un engagement qui, s'il était pris, pourrait avoir des répercussions tant économiques que politiques pour Israël.

Par ailleurs, le ministère israélien de l'Économie anticipe qu'avant même ce cycle de discussions prévu fin janvier, Trump annoncera un assouplissement des tarifs douaniers pour certains secteurs et produits israéliens, concernant moins de 15% des échanges. Cette mesure ferait suite à une série d'initiatives prises par le ministère pour rééquilibrer la balance commerciale entre les deux pays. Une telle annonce pourrait intervenir dès la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump la semaine prochaine.