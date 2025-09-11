El Al classée parmi les 25 meilleures compagnies aériennes du monde

Articles recommandés -

El Al a fait son entrée pour la première fois dans le classement APEX des 25 meilleures compagnies aériennes mondiales. Elle a en outre, pour la cinquième année consécutive, reçu la note de service cinq étoiles dans la catégorie « Excellence en vol ».

Ce classement repose sur l'analyse de millions d'avis de passagers provenant de plus de 600 compagnies aériennes du monde entier, évaluant l'expérience en vol en fonction du service de l'équipage, de la restauration, des divertissements, du confort des sièges et des services à bord. Moins de 7 % des compagnies testées ont obtenu une note de cinq étoiles.

Il s'agit décidément d'une année faste pour El Al : dans le contexte de la guerre, la compagnie a vu ses bénéfices s'envoler en raison de son quasi-monopole sur les vols desservant Israël durant de longs mois.