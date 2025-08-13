Elbit Systems décroche un contrat de 1,635 milliard de dollars avec un pays européen

Articles recommandés -

Le géant israélien de la défense Elbit Systems a annoncé la signature d'un contrat majeur de 1,635 milliard de dollars avec un État européen non identifié pour la fourniture de solutions de défense avancées. Cet accord stratégique, qui s'étendra sur cinq ans, comprend des technologies innovantes intégrant l'intelligence artificielle pour renforcer les capacités de sécurité et de renseignement du pays acquéreur.

Le contrat se structure autour de deux axes technologiques principaux. Le premier volet concerne les systèmes d'armement de précision, incluant des systèmes de roquettes d'artillerie longue portée et des plateformes de combat aérien non habitées destinées au renseignement et aux frappes. Cette gamme englobe également des drones personnels et des systèmes UAV pour les opérations tactiques et opérationnelles.

Le second axe se concentre sur les capacités de renseignement avancées (ISTAR) et les systèmes de guerre électronique. Il comprend des équipements COMINT et SIGINT pour la collecte d'informations, des systèmes électro-optiques, des dispositifs de vision nocturne et des améliorations pour véhicules de combat.

L'accord prévoit aussi la fourniture de solutions complètes pour la digitalisation du champ de bataille, basées sur des systèmes de communication et des logiciels de dernière génération. Ces technologies seront intégrées aux capacités C4ISR (commandement, contrôle, communications, ordinateurs, renseignement, surveillance et reconnaissance), permettant une gestion optimisée à tous les niveaux hiérarchiques, du quartier général stratégique jusqu'au combattant sur le terrain.

Une dimension de coopération industrielle accompagne ce contrat, visant à renforcer les capacités de production et technologiques du pays client. Cette approche privilégie le développement local d'une partie des systèmes et technologies, permettant à Elbit d'approfondir son partenariat stratégique et d'établir des relations durables avec ce client européen.

Betsalel Machlis, président-directeur général d'Elbit Systems, a souligné que ce contrat reflète la demande croissante pour les technologies de l'entreprise en Europe. Il a mis en avant la réputation des solutions Elbit, éprouvées sur le terrain et hautement appréciées par les utilisateurs. Le dirigeant a exprimé la fierté de son groupe de contribuer au renforcement sécuritaire de la nation acquéreuse, en adaptant les solutions aux besoins des forces armées contemporaines.