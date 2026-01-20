Elon Musk attaque le patron de Ryanair et évoque le rachat de la compagnie

Le bras de fer entre Elon Musk et la compagnie aérienne low cost Ryanair s’est intensifié ces derniers jours, donnant lieu à une confrontation publique sur le réseau social X.

À l’origine du différend, le refus du directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, d’équiper la flotte de la compagnie avec le service Internet satellitaire Starlink, exploité par SpaceX. Selon O’Leary, l’antenne nécessaire entraînerait une augmentation de la consommation de carburant en raison de son poids et de la traînée aérodynamique.

Elon Musk a réagi en accusant le dirigeant irlandais de s’appuyer sur des informations erronées. L’échange s’est rapidement envenimé lorsqu’O’Leary, dans une interview à une radio irlandaise, a qualifié Musk « d’idiot » et décrit X comme un « cloaque ».

En réponse, le milliardaire américain a appelé publiquement au licenciement du patron de Ryanair, allant jusqu’à publier un sondage demandant s’il devait racheter la compagnie afin de nommer un dirigeant prénommé « Ryan » — une provocation assumée. Plus de 850 000 internautes ont participé au vote, une large majorité se prononçant en faveur de l’idée.

Malgré cette polémique, Starlink poursuit son déploiement dans l’aviation commerciale. Plus de vingt compagnies aériennes, dont United Airlines, Qatar Airways et Lufthansa, ont déjà adopté la technologie pour offrir une connexion Wi-Fi plus rapide en vol. Les analystes estiment toutefois que ce service premium cible davantage les compagnies traditionnelles et les vols long-courriers que les transporteurs low-cost.

Ryanair, dont la capitalisation boursière avoisine les 30 milliards d’euros, reste pour l’heure silencieuse sur toute hypothèse de rachat, tandis que l’affrontement verbal continue d’alimenter l’attention médiatique.