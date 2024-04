Fitch maintient la note de crédit d'Israël malgré la guerre à Gaza

L'agence de notation internationale Fitch a annoncé mardi le maintien de la note de crédit d'Israël au niveau A+, le retrait de la mise sous surveillance négative et la révision de la perspective de "Stable" à "Négative". Selon Fitch, les risques géopolitiques liés à la guerre à Gaza restent élevés, mais leur impact sur le profil de crédit pourrait prendre plus de temps à évaluer.

La perspective négative reflète les incertitudes concernant la trajectoire budgétaire, la durée et l'intensité de la guerre, ainsi que le risque d'une escalade régionale. Fitch s'attend à une augmentation de la dette par rapport au PIB et à des dépenses militaires durablement plus élevées dans un contexte politique tendu et de perspectives macroéconomiques incertaines.

Les risques d'un élargissement du conflit actuel à des confrontations militaires de grande ampleur avec de multiples acteurs restent élevés. Cela pourrait inclure le Hezbollah, d'autres groupes militants régionaux et l'Iran. Une telle escalade pourrait entraîner des dépenses militaires supplémentaires importantes, la destruction d'infrastructures et un changement durable du sentiment des consommateurs et des investisseurs.

Fitch estime qu'Israël terminera 2023 avec un déficit de 6,8% du PIB et atteindra un déficit de 3,9% en 2025. Le ratio dette/PIB devrait augmenter mais rester inférieur à celui de 2021. Le sentiment des investisseurs étrangers sera important pour le secteur de haute technologie à forte valeur ajoutée, qui dépend fortement d'eux.

Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a réagi en affirmant que l'économie israélienne est robuste et continuera de l'être. Il a déclaré que le maintien de la note A+ pendant une guerre est une expression de confiance dans l'économie israélienne et la politique économique menée par le gouvernement.