Guerre Iran–Israël : une économie sous tension, entre gagnants discrets et perdants fragilisés

Plus d’un mois après le début du conflit entre Israël, l’Iran et leurs alliés régionaux, l’économie israélienne évolue dans un équilibre paradoxal : alors que de larges pans de la population subissent de plein fouet les conséquences de la guerre, certains secteurs enregistrent des gains significatifs. Cette redistribution silencieuse des cartes économiques illustre la profondeur des chocs engendrés par le conflit.

En première ligne des bénéficiaires, les grandes chaînes de distribution profitent d’un effet de « captivité » du consommateur. La fermeture du ciel et la réduction des déplacements maintiennent les ménages à domicile, entraînant une hausse mécanique des dépenses alimentaires. Moins exposés à la concurrence internationale et à la pression sur les prix, les distributeurs répercutent plus facilement des hausses tarifaires, tandis que l’État voit également ses recettes fiscales augmenter via la TVA.

Le secteur bancaire tire lui aussi parti de la situation. Le ralentissement attendu de la baisse des taux d’intérêt, lié aux incertitudes économiques et à la remontée des anticipations d’inflation, maintient des niveaux élevés de rentabilité. Les emprunteurs, en particulier les détenteurs de crédits immobiliers, continuent de supporter des charges importantes, alimentant les marges des établissements financiers.

Parallèlement, les industries de défense israéliennes connaissent un essor notable. Le conflit agit comme une vitrine opérationnelle, renforçant l’attractivité de leurs technologies sur les marchés internationaux. Dans un contexte de réarmement global, notamment en Europe, la demande pour les systèmes israéliens devrait se maintenir, voire s’intensifier au-delà de la guerre.

Le secteur énergétique bénéficie également de tensions accrues sur les marchés. La raréfaction du gaz dans la région renforce la valeur stratégique des ressources israéliennes, tandis que les producteurs d’électricité et les acteurs des énergies renouvelables profitent d’un environnement favorable.

À l’inverse, plusieurs secteurs sont durement affectés. L’immobilier résidentiel, déjà fragilisé, subit l’attentisme des acheteurs et le gel de nombreux projets. Le commerce non essentiel et les centres commerciaux enregistrent une baisse de fréquentation, tandis que les compagnies aériennes, pénalisées à court terme par la fermeture de l’espace aérien, pourraient néanmoins tirer profit d’un rebond ultérieur en situation de concurrence réduite.

Au total, la guerre agit comme un révélateur brutal : elle accentue les inégalités économiques et redistribue les gains, au profit de secteurs capables de s’adapter rapidement à un environnement de crise prolongée.