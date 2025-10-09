Hausses spectaculaires à la Bourse de Tel Aviv portées par l'accord Israël-Hamas

La Bourse de Tel Aviv a connu jeudi matin une séance exceptionnelle suite à l'annonce de l'accord entre Israël et le Hamas. Les marchés ont réagi avec euphorie, enregistrant des hausses spectaculaires qui témoignent de l'optimisme retrouvé des investisseurs.

Des indices en forte progression

L'indice Tel Aviv-35 a bondi de 1,9% tandis que le Tel Aviv-90 s'est envolé de 2,4%. L'indice bancaire a également progressé de 2,4%, reflétant la confiance retrouvée du secteur financier. Ces hausses marquent une rupture nette avec l'incertitude qui pesait sur les marchés depuis le début du conflit.

Le secteur immobilier s'est particulièrement distingué avec des gains impressionnants. L'indice de la construction a grimpé de 5,5% et celui de l'immobilier de 4,3%, portés par les attentes d'une stabilité sécuritaire et économique durable. Ces progressions traduisent l'espoir d'un retour à la normale pour l'économie israélienne.

Le shekel retrouve des couleurs

Sur le marché des changes, la dynamique positive s'est également fait sentir. Le dollar américain est retombé à environ 3,258 shekels, un niveau qui n'avait plus été observé depuis août 2022. Cette appréciation du shekel reflète la confiance retrouvée dans l'économie israélienne.

Une série de records battus

Selon Sarit Berman, directrice de l'unité de recherche de la Bourse de Tel Aviv, l'indice TA-35 a établi son 41e record depuis le début de l'année 2025, le TA-125 son 38e, et le TA-90 son 33e. Depuis l'annonce de l'accord par le président Trump, les progressions sont encore plus marquées : le TA-35 a gagné 4,7%, le TA-90 7%, l'indice immobilier 11,1%, et l'indice des assurances 10,6%.

Une voix discordante

Malgré cet enthousiasme généralisé, le ministre des Finances Betsalel Smotrich a fait part de son opposition à l'accord. Il a exprimé ses craintes concernant les conséquences de la libération massive de prisonniers palestiniens, qu'il considère comme une menace pour la sécurité future d'Israël.

L'accord doit être soumis au cabinet de sécurité puis au gouvernement, où il devrait obtenir une majorité malgré cette opposition. Les marchés anticipent clairement que cette percée diplomatique ouvrira une nouvelle phase de stabilité et de croissance pour l'économie israélienne, mettant fin à plus de deux ans d'incertitude économique liée au conflit.