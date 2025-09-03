Immobilier en Israël : chute de 24% des ventes de logements neufs

Articles recommandés -

Le marché immobilier israélien traverse une période difficile, selon le rapport trimestriel publié mercredi par l'économiste en chef du ministère des Finances. Les ventes de logements neufs ont chuté de 24% au premier trimestre 2024 par rapport à la même période l'année précédente, marquant un ralentissement significatif du secteur.

Un marché à deux vitesses

Le nombre total de transactions immobilières (marché primaire et secondaire) s'est élevé à 20 570 unités, soit une baisse modérée de 2% par rapport au trimestre comparable. Cependant, cette moyenne masque des tendances divergentes : tandis que le marché du neuf s'effondre, le marché de l'occasion affiche une croissance de 13% avec environ 14 000 transactions.

Les promoteurs ont vendu 6 427 logements sur le marché libre, une chute drastique qui s'explique en partie par la dépendance croissante aux offres de financement promotionnel. Ces dispositifs, contre lesquels la Banque d'Israël met en garde depuis plusieurs mois, représentent désormais 60 à 80% des transactions en périphérie, où les acheteurs ne versent que 15% à la signature.

Ventes à perte en hausse

Phénomène préoccupant : la proportion d'appartements vendus à perte réelle a grimpé à 10,5% ce trimestre. Beer Sheva se distingue particulièrement avec un cinquième des biens vendus en dessous de leur prix d'achat initial.

Plus inquiétant encore, cette tendance gagne pour la première fois le centre du pays. Dans la région de Tel Aviv, 9,6% des logements ont été vendus à perte, notamment à Ramat Gan, Petah Tikva et Holon. À Tel Aviv même, 6,9% des appartements détenus par des investisseurs ont été cédés en dessous de leur valeur d'acquisition.

Comportement des investisseurs

Les données révèlent également un changement dans le comportement des investisseurs immobiliers. Leurs achats ont diminué de 2% tandis que leurs ventes ont augmenté de 6%, suggérant un mouvement de désengagement du secteur.

Cette situation reflète les défis auxquels fait face l'immobilier israélien, confronté à la hausse des taux d'intérêt et aux incertitudes économiques. Le rapport souligne que cette tendance baissière s'est même accentuée au deuxième trimestre, laissant présager une année difficile pour le secteur.