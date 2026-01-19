Israël : 44% des appartements concentrés dans la région du grand Tel-Aviv

Le Bureau central des statistiques (BCS) a publié lundi le registre des logements et bâtiments pour 2025, révélant une concentration immobilière exceptionnelle au cœur du pays. Selon les données, le nombre d'appartements en Israël a franchi pour la première fois le seuil des 3 millions, mais leur répartition géographique montre que près de la moitié (44,1%) sont concentrés dans seulement deux districts : le district Centre (24,6%) et le district de Tel-Aviv (19,5%).

À titre de comparaison, seulement 3,2% des appartements du pays se trouvent dans l'ensemble de la Judée-Samarie. Le BCS note qu'il existe un "surplus" d'appartements dans le district de Tel-Aviv par rapport à sa population (19,5% des logements contre 15,1% des habitants), phénomène expliqué par l'abondance de ménages composés de célibataires et de jeunes couples sans enfants.

Malgré la vague de construction verticale qui transforme la ligne d'horizon, le rapport révèle une donnée surprenante sur Tel-Aviv-Jaffa : 44% des bâtiments de la ville sont encore de petits immeubles bas contenant entre un et cinq appartements seulement. Un contraste frappant avec sa voisine Bat Yam, où seulement 16% des bâtiments sont bas, et qui mène aux côtés d'Ashdod le classement des tours (plus de 41 appartements par bâtiment).

Il y a environ un mois, le directeur général du ministère de la Construction et du Logement, Yehuda Morgenstern, a annoncé lors de la conférence "Ville de l'immobilier" à Eilat que le programme "Appartement à prix réduit" se poursuivait à plein régime, avec un tirage au sort géant prévu en début d'année.

Morgenstern a détaillé le calendrier : "Au premier trimestre 2026, il y aura un tirage au sort de 10 000 appartements. Nous finalisons les appels d'offres ces jours-ci. Je suppose que le tirage aura lieu dès février."

Point surprenant : malgré les accords antérieurs avec le ministère des Finances limitant l'éligibilité aux zones périphériques, Morgenstern a révélé que des appartements à prix réduit seront également commercialisés dans le centre du pays lors du prochain tirage.

Le rapport du BCS met en lumière d'énormes disparités dans la densité de logement entre les secteurs. Dans les villes orthodoxes de Modi'in Illit et Beitar Illit, on compte plus de 8 personnes en moyenne par appartement. Elad (6,8) et Beit Shemesh (5,3) affichent également une forte densité, tandis qu'en bas du classement figurent Tel-Aviv-Jaffa (2,1 personnes par appartement), Givatayim (2,2) et Ramat Gan (2,3).

Au niveau national, 56 100 nouveaux appartements résidentiels ont été ajoutés l'année dernière (croissance de 1,9%). Si Jérusalem conserve son statut de plus grande ville avec environ 252 000 appartements, les taux de croissance les plus élevés ont été enregistrés à Be'er Ya'akov (10,9%), Gan Yavne (10,5%) et Mevasseret Zion (7,5%).

Les données, basées sur la perception de la taxe municipale, incluent également les appartements dans les localités touchées pendant la guerre, toujours enregistrés comme propriétés actives dans les systèmes municipaux.