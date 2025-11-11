Israël aligne ses normes d'importation sur celles des États-Unis

Le ministère israélien de l'Économie et de l'Industrie a publié mardi matin un projet de loi sur les normes qui ouvrira une nouvelle voie pour l'importation, la production et la vente de produits soumis à des normes officielles. Désormais, les produits fabriqués selon la législation fédérale américaine pourront être commercialisés en Israël, à condition d'être produits en Israël ou aux États-Unis, conformément à l'accord commercial entre les deux pays.

Cette réforme vise à élargir la gamme de produits disponibles, à renforcer la concurrence et à réduire les prix pour les consommateurs israéliens.

Ces dernières années, le ministère de l'Économie a mené une transformation complète du système de normalisation et d'importation. Les principales mesures incluent la suppression de l'obligation d'autorisation préalable à l'importation, la réduction des tests en laboratoire et l'harmonisation des normes israéliennes avec celles des pays développés.

Les effets de ces réformes sont déjà visibles sur le terrain : augmentation jusqu'à 44% des importations dans certaines catégories de produits, baisses de prix supérieures à 10% sur des articles sélectionnés, et un taux de mise en œuvre de plus de 90% pour la procédure dite "sans arrêt au port".

Moty Gamish, directeur général du ministère de l'Économie, a déclaré : "Cette nouvelle réforme s'inscrit dans la continuité de notre politique d'ouverture économique et de réduction de la bureaucratie. Nous plaçons Israël au même niveau que les pays leaders mondiaux, l'Europe et les États-Unis."

Le ministre de l'Économie Nir Barkat a ajouté : "Nous poursuivons notre lutte contre le coût de la vie élevé en introduisant davantage de concurrence sur le marché israélien. Cette réforme permet d'importer des produits selon les normes américaines, exactement comme aux États-Unis. Ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour Israël."