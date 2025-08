Israël annonce des avantages fiscaux inédits pour les réservistes combattants

Articles recommandés -

Le gouvernement israélien, sous l’impulsion du Premier ministre Benjamin Netanyahou, du ministre des Finances Betsalel Smotrich et du ministre de la Défense Israel Katz, a adopté une mesure historique visant à accorder des crédits d’impôt aux réservistes combattants de Tsahal, en fonction du nombre de jours de service effectués. Cette décision, saluée comme une reconnaissance concrète de l’engagement des réservistes, vise à instaurer une équité économique et à encourager le service militaire, pilier de la sécurité nationale.

Les réservistes ayant servi plus de 30 jours au cours de l’année fiscale précédente bénéficieront de crédits d’impôt progressifs, pouvant atteindre un plafond de 4 points de crédit annuels, soit plusieurs milliers de shekels. Le barème est clair : 30 à 39 jours de service donnent droit à 0,5 point de crédit, 40 à 49 jours à 0,75 point, 50 jours à 1 point, avec un quart de point supplémentaire par tranche de 5 jours additionnels, jusqu’à un maximum de 4 points. Une nouveauté majeure : cette mesure, désormais permanente, s’applique à tous les combattants, y compris ceux non mobilisés sous l’ordre 8, contrairement au cadre initial.

« Nous offrons aujourd’hui des avantages supplémentaires aux réservistes, qui méritent tout notre soutien », a déclaré Netanyahou, remerciant ses ministres pour cette initiative. Smotrich a souligné l’aspect moral et économique de la décision : « Qui contribue plus doit recevoir plus. C’est une politique sioniste et juste. » Katz a quant à lui réaffirmé l’engagement de l’État envers les réservistes, déployés « des frappes aériennes en Iran aux tunnels de Gaza », et essentiels à la victoire d’Israël dans ses multiples fronts.

Cette mesure, qui sera soumise à la Knesset pour une première lecture, intervient dans un contexte de tensions sécuritaires accrues, notamment à Gaza, en Judée-Samarie et au Liban. Elle reflète la volonté d’Israël de renforcer le moral et la résilience de ses forces de réserve, tout en consolidant leur statut au cœur de la société israélienne.