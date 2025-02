Israël classé dernier dans l'indice mondial des marques-pays en 2024

L'indice annuel Nation Brand Index (NBI) 2024 place Israël à la 49e position de son classement, juste devant la "Palestine", selon les données publiées ce mardi par l'entreprise NBI et le projet Brand IL. Cette étude, réalisée entre juillet et août 2024, s'appuie sur les réponses de 40 000 personnes interrogées dans 20 pays représentant environ 70% de la population mondiale. Le classement NBI, établi chaque année depuis 2005, évalue la perception des pays selon six critères : politique et gouvernance, culture, population et société, exportations, immigration et investissements, et tourisme. Le Japon occupe la première place, suivi de l'Allemagne et de l'Italie. Le top 10 comprend également la Suisse, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, la Suède, l'Australie et la France.

"Israël a perdu son statut de pays légitime au sein de la communauté internationale et se retrouve reléguée dans la 'cour arrière' avec les pays les plus toxiques du monde", déclare Moti Scherf, fondateur de Brand IL. Une situation particulièrement préoccupante alors que les indicateurs objectifs comme le PIB par habitant, l'espérance de vie et le niveau d'éducation placeraient théoriquement Israël dans le top 10 mondial.

L'enquête révèle qu'une majorité écrasante des personnes interrogées ne souhaite pas acheter de produits israéliens, créant de facto un boycott des entreprises opérant sous pavillon israélien. Plus surprenant encore, l'image d'Israël comme "nation start-up" semble s'éroder, le pays étant moins bien classé que des pays européens développés et même que les Émirats arabes unis en matière de perception technologique.

L'étude souligne également une forte hostilité de la génération Z envers Israël, la classant au plus bas dans tous les paramètres possibles. Pour Brand IL, qui a acquis les droits sur l'ensemble des données de recherche, cette tendance pourrait avoir des implications à long terme, les futurs dirigeants risquant de continuer à boycotter et ostraciser Israël. Face à ces résultats, Brand IL prévoit de lancer dans les semaines à venir un nouveau modèle visant à redorer l'image d'Israël, notamment à travers la création d'un fonds de 100 millions de dollars combinant investissements privés, gouvernementaux et philanthropiques.