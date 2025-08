Israël déçu par les droits de douane imposés par Trump : "on pouvait s'attendre à une réduction plus importante"

Articles recommandés -

La décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 15% sur les produits israéliens a provoqué vendredi une vive déception en Israël. Le président de l'association des industriels, Ron Tomer, a exprimé sa frustration : "Il était légitime d'attendre de notre plus grand ami une réduction plus importante des tarifs, reflétant la proximité et les relations spéciales entre nos deux pays dans tous les domaines, y compris économiques et industriels."

Le ministère des Finances israélien a tenté de relativiser l'impact, soulignant que "le taux de droits de douane fixé par les États-Unis envers Israël se situe dans la fourchette basse parmi les pays ayant un déficit commercial avec l'Amérique". Le ministère a également souligné que ce taux reste inférieur à celui établi le 2 avril, qualifiant l'inclusion d'Israël dans cette catégorie de "reflet du dialogue positif entre Israël et l'administration".

Ron Tomer a néanmoins remercié tous ceux impliqués dans les négociations et appelé à leur poursuite "pour renforcer la coopération dans d'autres domaines stratégiques". Il a exhorté le gouvernement israélien à "exploiter cette situation pour commencer à budgétiser et créer des programmes significatifs de développement industriel, d'attraction d'investissements vers Israël et d'encouragement aux exportations".

L'industrie israélienne, décrite comme "partenaire commercial proche des États-Unis", espère que ces discussions se poursuivront pour aboutir à "un accord complet et amélioré" entre les deux pays.

Cette mesure ne représente qu'une baisse symbolique de deux points par rapport aux 17% initialement annoncés par Trump en avril dernier. Cette décision intervient malgré les pressions diplomatiques intenses exercées par Jérusalem sur Washington, notamment lors de la visite officielle du Premier ministre Benjamin Netanyahou destinée à obtenir une réduction plus substantielle.