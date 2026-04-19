Israël et l’Argentine annoncent l’ouverture d’une liaison aérienne directe

Israël et l’Argentine franchissent une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations avec l’annonce de l’ouverture prochaine d’une liaison aérienne directe entre les deux pays. Cette décision, officialisée en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du président argentin Javier Milei, s’inscrit dans une dynamique de rapprochement diplomatique, économique et technologique.

Porté ces derniers mois par le ministère des Finances, ce projet vise à faciliter les échanges commerciaux, encourager les investissements et renforcer la coopération internationale, notamment avec l’Amérique latine. Il doit également améliorer l’accessibilité entre les deux pays, stimuler le tourisme dans les deux sens et rendre des destinations lointaines plus accessibles au public israélien.

La compagnie El Al sera chargée d’opérer cette nouvelle route, avec le soutien de l’État afin d’en assurer la viabilité économique et d’installer une desserte régulière sur le long terme.

Benjamin Netanyahou a salué une avancée majeure : « Les vols directs entre Israël et l’Argentine rapprocheront encore davantage l’amitié entre nos deux pays. Avec mon ami le président Milei, nous renforçons notre coopération dans l’économie, la technologie, la sécurité, et désormais aussi dans l’aviation et le tourisme grâce à une connexion directe et rapide. Nous continuerons à connecter Israël au monde — et le monde à Israël. »

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a souligné l’importance stratégique de cette initiative : « Promouvoir une ligne directe entre Israël et l’Argentine s’inscrit dans un effort global visant à renforcer les liens économiques et stratégiques d’Israël avec les marchés internationaux. »

De son côté, la ministre des Transports, Miri Regev, a évoqué « une décision stratégique qui élargit la carte aérienne d’Israël vers de nouveaux continents », dans un contexte où « maintenir des cieux ouverts est une mission nationale ».

Enfin, le président du conseil d’administration d’El Al, Amikam Ben Zvi, a qualifié cette ligne d’« historique et enthousiasmante », symbole de « l’engagement à renforcer la connexion d’Israël avec le monde ».