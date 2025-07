Israël et l’Inde finalisent un accord pour renforcer leurs liens économiques

Articles recommandés -

Le ministère israélien des Finances a annoncé mardi la finalisation imminente d’un accord de protection des investissements avec l’Inde, prévu pour être signé dans les prochains mois, a rapporté Reuters. Lors d’une réunion à Jérusalem, le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, et l’économiste en chef, Shmuel Abramzon, ont discuté avec l’ambassadeur indien en Israël, J.P. Singh, de cet accord visant à réduire les risques pour les investisseurs, notamment par des garanties contre les traitements inéquitables et des facilités pour le transfert de capitaux. « Renforcer les liens économiques avec l’Inde est l’un de mes objectifs », a déclaré Smotrich, qualifiant l’Inde de « véritable amie d’Israël ».

L’Inde est devenue un partenaire commercial clé d’Israël, avec un volume d’échanges bilatéraux de près de 4 milliards de dollars en 2024. « Ces dernières années, nous avons vu un renforcement des liens économiques, notamment dans les exportations de défense et les infrastructures », a ajouté Smotrich, soulignant le potentiel de croissance grâce aux « capacités technologiques communes » et à la « position géostratégique » des deux pays. Cet accord s’inscrit dans un contexte de relations diplomatiques et sécuritaires croissantes, alors que l’Inde représente un marché stratégique en Asie pour Israël. Cette coopération promet d’amplifier les échanges commerciaux et les investissements dans les années à venir.