Israël et l’Inde signent un accord stratégique pour stimuler les investissements bilatéraux

Articles recommandés -

Israël et l’Inde ont signé lundi à New Delhi un accord bilatéral sur les investissements destiné à faciliter les flux financiers et à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays. La cérémonie s’est tenue en présence du ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, et de son homologue indienne, Nirmala Sitharaman.

Ce traité, présenté comme une étape « stratégique » par Smotrich, vise à renforcer la confiance des investisseurs et à créer un cadre stable pour les échanges dans des secteurs clés tels que l’innovation, les infrastructures, la régulation financière et les services numériques. Il prévoit des mécanismes de protection mutuelle, une garantie contre l’expropriation et un système d’arbitrage indépendant pour régler les différends.

Il s’agit du premier accord de ce type signé par l’Inde avec une économie occidentale membre de l’OCDE, après des accords similaires conclus récemment avec les Émirats arabes unis et l’Ouzbékistan. Cette signature intervient alors que certains pays et fonds d’investissement internationaux menacent de réduire leurs relations économiques avec Israël en raison de la guerre en cours contre le Hamas à Gaza. Durant une visite de trois jours, la délégation israélienne rencontrera plusieurs ministres indiens, dont Piyush Goyal (Commerce et Industrie) et Manohar Lal Khattar (Logement et Affaires urbaines), ainsi que des chefs d’entreprise et des représentants de la communauté juive en Inde. Les relations économiques entre les deux pays connaissent une expansion rapide, couvrant déjà l’agriculture, la santé, la technologie et les télécommunications.