Israël et les États-Unis cherchent à limiter l’impact de la guerre avec l’Iran sur les prix du pétrole

Israël et les États-Unis mènent des discussions afin de prévenir une flambée du prix du pétrole provoquée par la guerre avec l’Iran et les tensions croissantes au Moyen-Orient. Selon des informations diffusées par la chaîne publique israélienne Kan, ces consultations portent notamment sur les moyens d’éviter une perturbation majeure du marché mondial de l’énergie.

Ces échanges interviennent alors que le président américain Donald Trump s’inquiète des répercussions économiques du conflit. L’administration américaine aurait engagé ces derniers jours des discussions approfondies avec des responsables israéliens pour examiner différentes options, y compris certaines mesures militaires, afin de limiter les effets du conflit sur la production et l’acheminement du pétrole dans la région.

La question est devenue d’autant plus urgente que les prix du brut ont fortement augmenté. Lundi, le baril de pétrole a atteint 114 dollars, son niveau le plus élevé depuis 2022, dans un contexte d’intensification des combats et de craintes concernant la sécurité des infrastructures énergétiques et des routes maritimes au Moyen-Orient.

Parallèlement, les ministres des Finances du G7 ont tenu une réunion d’urgence afin d’évaluer les conséquences de la guerre sur l’économie mondiale. Selon le Financial Times, plusieurs pays membres du groupe soutiennent l’idée de puiser dans les réserves stratégiques de pétrole pour stabiliser le marché et éviter une hausse prolongée des prix de l’énergie.