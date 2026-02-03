Israël face à une possible pénurie de lait après la grève des producteurs

Une tension inhabituelle secoue le marché israélien des produits laitiers. L’Organisation des producteurs de lait a annoncé mardi la suspension immédiate de l’approvisionnement des laiteries, en signe de protestation contre la réforme du secteur portée par le ministre des Finances Betsalel Smotrich. Cette décision fait planer la menace d’une pénurie de lait et de produits dérivés dans les prochains jours.

Dès la matinée, plusieurs chaînes de distribution ont pris des mesures préventives. Les enseignes Carrefour et Tiv Taam ont limité l’achat de lait à deux unités par client, affirmant vouloir éviter des achats de panique et une ruée sur les rayons.

Interrogés par i24NEWS, les éleveurs Yossi et Amit Yaakobi ont justifié cette mobilisation exceptionnelle. "Nous n’avons jamais fait une chose pareille, mais aujourd’hui, nous avons le couteau sous la gorge", ont-ils expliqué. Selon eux, la réforme est menée de manière unilatérale, sans concertation avec les producteurs, et met directement en péril leur subsistance. "Une seule personne décide d’une réforme sans en mesurer les conséquences. Bien sûr que nous avons un levier, nous produisons le lait, mais c’est avant tout notre moyen de vivre", ont-ils insisté.

Les éleveurs rejettent l’accusation de monopole et se disent favorables à la concurrence, à condition que celle-ci ne détruise pas l’ensemble de la filière locale. Yossi Yaakobi a également mis en garde contre des effets indirects de la réforme, affirmant que l’absence de production locale pourrait entraîner une hausse des prix, y compris pour les produits biologiques.

De son côté, Betsalel Smotrich a adopté un ton ferme. Lundi, il a averti que si les producteurs cessaient la production, l’État pourrait lever les droits de douane sur les importations de produits laitiers. "Je suis engagé envers les citoyens israéliens. Il y aura du lait, et à un prix abordable", a-t-il déclaré.

Le bras de fer entre le gouvernement et les éleveurs place désormais les consommateurs au cœur de l’incertitude, alors que les rayons pourraient se vider si le conflit devait se prolonger.