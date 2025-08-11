Israël intensifie la production d’armements aériens destinés à Tsahal

Articles recommandés -

Le directeur général du ministère israélien de la Défense (IMOD), le général de division (réserviste) Amir Baram, a signé un important contrat d’environ 260 millions de dollars (900 millions de shekels) avec Elbit Systems, l’un des principaux acteurs industriels du pays. Cet accord porte sur la fourniture de munitions aériennes fabriquées en Israël, destinées à l'armée israélienne.

La production se déroulera dans les usines nationales d’Elbit Systems, qui emploient des milliers de salariés travaillant à plein régime depuis le début du conflit. Cette mobilisation industrielle vise à répondre aux besoins croissants exprimés par le ministère dans un contexte de guerre intense.

Cette commande s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la capacité de production locale en équipements de défense, tout en tirant les enseignements opérationnels des combats actuels. L’objectif est d’assurer un soutien constant aux forces armées israéliennes, non seulement dans le cadre des opérations en cours, mais aussi pour anticiper les exigences militaires des dix prochaines années.

Le général Amir Baram a souligné l’importance de cette collaboration étroite entre le ministère, les forces armées et l’industrie de défense : "Ce partenariat vital agit comme un multiplicateur de force dans le développement de nos capacités. Il garantit aussi la souveraineté industrielle en période de crise. Nous devons anticiper, accélérer les cadences de production et accélérer la mise au point de systèmes de combat de nouvelle génération afin de préserver la supériorité qualitative de Tsahal dans la région."

De son côté, le président-directeur général d’Elbit Systems, Betsalel (Butzi) Machlis, a réaffirmé l’engagement de son groupe à fournir des solutions technologiques avancées pour renforcer la préparation opérationnelle des forces israéliennes. "Ces nouveaux contrats illustrent notre volonté de proposer des produits à la pointe qui répondent aux besoins évolutifs des armées. Ces équipements innovants, intégrés au catalogue grandissant d’Elbit Systems, devraient également susciter l’intérêt de nombreuses armées dans le monde, au regard de leur pertinence dans les conflits actuels."