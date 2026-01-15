Israël : l’inflation progresse et les prix de l’immobilier repartent à la hausse

L’indice des prix à la consommation publié jeudi en Israël fait apparaître une inflation en hausse et un redémarrage du marché immobilier, après plusieurs mois d’accalmie. En décembre 2025, l’indice est resté stable par rapport au mois de novembre, mais l’inflation annuelle atteint désormais 2,6 %.

Selon les données officielles, les prix des logements ont augmenté de 0,7 %, une première hausse en huit mois, signalant un regain de tension sur le marché immobilier. Cette progression intervient dans un contexte de demande persistante et de contraintes structurelles sur l’offre de logements.

Plusieurs postes de dépenses ont enregistré des hausses notables au cours du mois. Les prix de l’habillement ont progressé de 1,0 %, ceux des fruits et légumes frais de 0,9 %, tandis que les dépenses liées au logement et aux transports ont chacune augmenté de 0,7 %.

À l’inverse, certains secteurs ont connu des baisses marquées. Les prix de la culture et des loisirs ont reculé de 2,6 %, ceux de l’alimentation de 0,8 %, du mobilier et de l’équipement du foyer de 0,6 %, ainsi que les dépenses de santé, en baisse de 0,4 %.

Le marché locatif continue également de se tendre. Les loyers des ménages ayant renouvelé leur contrat ont augmenté de 3,0 %, tandis que ceux des nouveaux locataires – dans les logements où un changement de locataire a eu lieu – ont bondi de 4,6 %. Ces chiffres reflètent une approximation de l’évolution annuelle des loyers, la majorité des locataires restant soumis à des baux fixes sans mécanisme d’indexation.

Ces données confirment la persistance des pressions inflationnistes en Israël, en particulier dans l’immobilier et le logement, des secteurs clés pour le pouvoir d’achat des ménages, alors que la Banque d’Israël surveille de près l’évolution des prix.