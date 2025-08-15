Israël : l'inflation ralentit, les prix de l'immobilier en légère baisse

Articles recommandés -

Le Bureau central des statistiques d'Israël a publié vendredi l'indice des prix à la consommation pour juillet, révélant une hausse de 0,4%. Bien que conforme aux prévisions, cette augmentation demeure significative, mais elle est inférieure aux 0,6% enregistrés en juin, signalant un ralentissement de l'inflation qui se rapproche de l'objectif gouvernemental fixé entre 1% et 3%.

L'indice des prix immobiliers a reculé de 0,5%, prolongeant une tendance à la baisse observée depuis le début de l'année. Les logements neufs vendus ont vu leurs prix chuter de 1,5%, tandis que le prix moyen d'une transaction immobilière au deuxième trimestre 2025 s'établit à 2,27 millions de shekels, contre 2,35 millions au premier trimestre.

Le marché locatif présente un tableau contrasté. Les locataires ayant renouvelé leur bail font face à une augmentation de 2,6% des loyers mensuels, tandis que les nouveaux locataires subissent une hausse beaucoup plus marquée de 5,4%.

Ces données illustrent les défis économiques auxquels fait face Israël dans un contexte géopolitique tendu. Si la baisse des prix immobiliers pourrait encourager les primo-accédants, elle reflète également l'incertitude économique actuelle. Le ralentissement de l'inflation constitue néanmoins une nouvelle encourageante pour le pouvoir d'achat des ménages, même si les disparités persistent entre différents secteurs, notamment sur le marché locatif où les nouveaux entrants supportent des coûts nettement plus élevés.