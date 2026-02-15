Israël : l’inflation tombe à 1,8 % en janvier, au plus bas depuis juin 2021

L’inflation annuelle en Israël a nettement ralenti en janvier pour s’établir à 1,8 %, contre 2,6 % en décembre, selon les données publiées par le Bureau central des statistiques. Il s’agit du niveau le plus bas depuis juin 2021. Ce chiffre se situe confortablement dans la fourchette cible fixée par le gouvernement, comprise entre 1 % et 3 %.

Sur un mois, l’indice des prix à la consommation (IPC) a reculé de 0,3 %, un repli plus marqué que prévu par les analystes, qui anticipaient une baisse de 0,2 %. En décembre, l’IPC était resté quasi stable par rapport à novembre.

Le ralentissement de l’inflation s’explique principalement par la baisse des prix dans plusieurs secteurs clés. Les vêtements et les chaussures ont chuté de 3,9 %, les transports de 2,8 % et les loisirs et la culture de 0,7 %. Les dépenses liées aux voyages ont fortement diminué : les voyages à l’étranger et en Israël ont reculé de 8,1 %, tandis que les coûts d’hébergement et de tourisme intérieur ont baissé de 6,9 %.

Ces diminutions ont été partiellement compensées par une hausse des prix des fruits et légumes frais (+0,8 %), des dépenses de santé (+0,7 %) et de l’entretien du logement (+0,6 %).

En revanche, le marché locatif reste sous tension. Les loyers lors du renouvellement des contrats ont progressé de 2,6 % en janvier, tandis que les loyers pour les nouveaux locataires ont bondi de 6 %.

Ce ralentissement de l’inflation constitue un signal encourageant pour l’économie israélienne, dans un contexte marqué par deux années de guerre et par une vigilance accrue de la Banque d’Israël face aux pressions sur les prix.