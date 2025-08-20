Israël : la Banque centrale maintient son taux directeur à 4,5 % pour la 13ᵉ fois consécutive

Articles recommandés -

La Banque d’Israël a décidé ce mercredi de maintenir son taux directeur inchangé à 4,5 %, marquant ainsi la 13ᵉ décision consécutive sans modification. La dernière réduction de taux remonte à janvier 2024, lorsque l’institution monétaire avait abaissé son taux de 0,25 point.

Cette stabilité reflète un double constat : d’un côté, une inflation toujours supérieure à la cible gouvernementale, et de l’autre, des signes inquiétants de ralentissement économique. Selon les données officielles, l’inflation annuelle atteint 3,1 %, au-dessus de la fourchette visée par le gouvernement (1 à 3 %). Le seul indice de juillet a progressé de 0,4 %, confirmant des pressions inflationnistes persistantes.

Parallèlement, les chiffres de croissance du deuxième trimestre se sont révélés préoccupants, avec une contraction du produit intérieur brut de 3,5 % par rapport au trimestre précédent. Une telle récession technique limite la marge de manœuvre de la Banque centrale pour abaisser davantage son taux, malgré les appels de certains acteurs économiques à soutenir la croissance. Les analystes prévoient une reprise partielle au troisième trimestre, mais préviennent qu’un ralentissement prolongé pourrait plonger l’économie israélienne dans un cycle de stagnation. Dans ce contexte délicat, la Banque d’Israël choisit de temporiser, en espérant contenir l’inflation tout en surveillant de près les signaux d’un éventuel risque de récession.