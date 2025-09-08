Israël : la Cour suprême met fin aux avantages sociaux des étudiants de yeshiva non-exemptés du service militaire

Articles recommandés -

La Cour suprême d'Israël a donné lundi raison au mouvement "Israël libre" en ordonnant la suppression des réductions d'assurance nationale accordées aux étudiants de yeshiva qui ne disposent pas d'exemption militaire valide.

Concrètement, la Cour a établi que les étudiants de yeshiva sans exemption ou qui n'ont pas régularisé leur statut ne pourront plus bénéficier de ces réductions représentant environ 100 millions de shekels par an, après une période d'adaptation qui sera prochainement fixée.

La conseillère juridique du gouvernement avait plaidé que depuis l'expiration du système d'exemption militaire il y a plus de deux ans, il n'existait plus de base légale pour maintenir cette aide, qui constitue de fait une subvention étatique à l'étude de la Torah aux dépens du service militaire.

"Comme nous l'avions promis et comme nous le réalisons, nous mettrons fin à tous les privilèges accordés aux réfractaires au service militaire, même si le gouvernement continue de traîner les pieds", a déclaré Uri Keidar, directeur général du mouvement "Israël libre".

"Pétition après pétition, nous stopperons toutes les incitations pour ceux qui ont choisi d'éviter leur service militaire en temps de guerre. Il est temps d'instaurer l'égalité", a-t-il ajouté.

Cette décision marque une nouvelle étape dans le bras de fer juridique autour de la question sensible du service militaire des ultra-orthodoxes, particulièrement critique en période de conflit prolongé où l'armée israélienne fait face à des besoins accrus en effectifs.