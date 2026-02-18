La centrale syndicale israélienne Histadrout a annoncé un conflit social dans l’ensemble du secteur aérien, en réaction au projet d’ouverture d’une base d’opérations de la compagnie hongroise Wizz Air en Israël. Le différend concerne les compagnies El Al, Arkia, Israir, Air Haifa ainsi que l’Autorité des aéroports, qui gère notamment l’aéroport Ben-Gourion. Plus de 11 000 salariés seraient concernés.

La Histadrout reproche au gouvernement d’avoir soutenu l’implantation d’un opérateur étranger sans concertation préalable avec les représentants des travailleurs. Elle exige l’ouverture de négociations collectives sur les conséquences de cette décision, notamment en matière de conditions de travail, de salaires, de sécurité de l’emploi et de stabilité financière des entreprises locales.

Les représentants syndicaux affirment ne pas s’opposer à la concurrence ni à une baisse du coût des billets d’avion, mais refusent que cela se fasse au détriment des employés du secteur. Ils soulignent que les compagnies israéliennes ont maintenu la continuité des vols malgré la pandémie et les périodes de conflit.

De son côté, la ministre des Transports Miri Regev défend l’arrivée de nouvelles compagnies internationales, estimant qu’elle permettra d’accroître la concurrence, d’élargir l’offre et de faire baisser les prix pour les consommateurs. Elle accuse par ailleurs les transporteurs israéliens d’avoir pratiqué des tarifs excessifs durant la guerre.

La Histadrout prévient qu’elle utilisera tous les moyens légaux à sa disposition si aucun dialogue structuré n’est engagé rapidement, tout en affirmant vouloir agir « avec responsabilité nationale » afin d’éviter de pénaliser le public.