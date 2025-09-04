Israël lance une carte d'avantages pour les réservistes pour un coût total d'un milliard de shekels

Articles recommandés -

L'État israélien a officiellement lancé jeudi une nouvelle carte d'avantages destinée aux soldats réservistes, dans un contexte où des dizaines de milliers d'ordres de mobilisation ont été envoyés ces dernières semaines. Cette carte numérique, baptisée "FIGHTER", fonctionne sur le même principe que les cartes "Haver" existantes pour les militaires de carrière.

Un système de crédit ciblé

La carte FIGHTER opère comme une carte de crédit limitée aux dépenses dans des commerces de bien-être, loisirs, habillement et au paiement de taxes d'État (émission de cartes d'identité, permis de conduire, etc.). Les établissements concernés incluent restaurants, spectacles, attractions touristiques et autres services.

Pour être éligibles à cette carte, les réservistes doivent avoir effectué au moins 10 jours de service de réserve sous ordre 8 pendant la guerre "Glaives de fer" en 2025, exclusivement dans les unités combattantes. Le plafond d'utilisation atteint 5 000 shekels, modulé selon le nombre de jours de service accomplis.

Un investissement massif

Ce programme, fruit d'une collaboration entre Tsahal, le ministère de la Défense et le ministère des Finances, représente un investissement budgétaire d'environ un milliard de shekels. L'objectif dépasse les simples avantages immédiats : transformer les réservistes, particulièrement les unités combattantes, en véritable force d'achat, à l'image des clubs de consommation des militaires de carrière.

Cette approche permettra aux chaînes commerciales et entreprises de proposer des réductions et avantages spécifiques aux détenteurs de cette carte. La société "Cal" (Société israélienne des cartes de crédit), sélectionnée par appel d'offres du Comptable général du ministère des Finances, assurera la gestion de ces cartes numériques.

Intégration simplifiée

L'avantage s'ajoutera automatiquement à la carte numérique déjà émise aux soldats lors de la réception de leur bon de congé. L'ensemble des bénéfices sera regroupé sur une seule carte.

Les trois institutions partenaires ont souligné que "ce programme constitue une reconnaissance supplémentaire envers les réservistes qui œuvrent, combattent et se dévouent pour l'État d'Israël". Elles s'engagent à perfectionner continuellement l'attractivité de ce club d'avantages, permettant aux combattants réservistes de bénéficier d'une gamme étendue de réductions et de subventions avantageuses.

De nombreuses entreprises devraient progressivement rejoindre ce dispositif pour offrir des réductions spécifiques aux réservistes combattants.