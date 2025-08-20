Israël : le gouvernement supprime temporairement les droits de douane sur le lait pour faire face à la pénurie

Articles recommandés -

Le ministère des Finances a annoncé mercredi que le ministre Betsalel Smotrich signera prochainement un décret exemptant de droits de douane l’importation de lait liquide, afin de répondre à la pénurie constatée dans les commerces et de lutter contre la vie chère.

Cette mesure vise à garantir l’approvisionnement du marché, alors que les fêtes de Tichri, qui tombent cette année en milieu de semaine, réduisent les jours de production dans les laiteries tout en accentuant la demande. Le ministère précise que le décret prévoit une exonération totale de droits de douane pour une période de six mois, jusqu’au 28 février 2026.

Aujourd’hui, le lait à boire (0 % à 6 % de matières grasses) est soumis à un droit de douane fixe pouvant atteindre 40 %. L’exonération temporaire devrait, selon le ministère, non seulement combler les manques à court terme mais également renforcer la concurrence sur le marché du lait, avec un effet attendu à la baisse sur les prix.

« C’est une nouvelle étape dans notre combat contre la vie chère », a déclaré le ministre Smotrich, ajoutant que la levée des barrières douanières « permettra d’assurer un approvisionnement suffisant à un prix équitable ».