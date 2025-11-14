Israël : légère hausse de l’inflation en octobre et repli du marché immobilier

L’inflation israélienne a poursuivi sa progression en octobre 2025. Selon les données publiées, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,5 % par rapport à septembre. Sur un an, entre septembre 2024 et septembre 2025, la hausse atteint 2,5 %.

Plusieurs catégories ont tiré l’indice vers le haut : les fruits et légumes (+3,9 %), l’habillement et les chaussures (+3 %), l’alimentation (+1,4 %), les transports et télécommunications (+0,9 %), mais aussi la santé (+0,5 %) et l’entretien du logement (+0,4 %). Les loyers, eux, progressent légèrement de 0,3 %. À l’inverse, des baisses significatives sont observées dans la culture et les loisirs (-1,7 %) ainsi que dans les services de logement en propriété (-0,9 %).

Concernant les loyers, les chiffres montrent un écart notable entre locataires : ceux ayant renouvelé leur contrat ont subi une hausse de 2,5 %, tandis que les nouveaux arrivants sur un logement ont payé 5,5 % de plus.

L’indice des prix des intrants dans la construction résidentielle a progressé de 0,1 % en octobre, pour atteindre 100,5 points (base juillet 2025 = 100). Depuis le début de l’année, la hausse cumulée atteint 4,3 %.

Sur un an, les coûts ont augmenté de 5 %, en raison d’une flambée de 9,2 % des salaires dans le secteur et d’une hausse de 2 % des matériaux. Toutefois, en octobre, les prix des matériaux ont légèrement reculé (-0,1 %), notamment l’ardoise pour revêtements extérieurs (-2,2 %), les structures de protection (-1,3 %) et le bois de construction (-0,9 %). Quelques produits ont néanmoins augmenté, comme les composants électriques (+1,1 %).

L’indice des prix de production industrielle pour le marché local s’est apprécié de 0,2 %, dopé par un bond des produits textiles (+17,8 %) et une hausse des produits pétroliers raffinés (+5,5 %). Hors carburants, l’indice recule de 0,3 %.

Le secteur de l’extraction affiche une hausse mensuelle de 0,4 %, mais reste en recul de 6,5 % sur un an.

Les prix des appartements ont reculé de 0,3 % entre août-septembre et juillet-août 2025. Des baisses ont été enregistrées notamment à Haïfa (-1,2 %), dans le centre (-0,9 %) et à Tel-Aviv (-0,1 %). Les logements neufs diminuent de 0,8 %.

Sur un an, les prix augmentent toutefois légèrement de 0,5 %, principalement dans le Nord (+7,4 %) et à Jérusalem (+6,3 %). Le prix moyen national au troisième trimestre 2025 s’établit à 2,214 millions de shekels, soit 2,5 % de moins qu’un an plus tôt.