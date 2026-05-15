Israël : les prix à la consommation ont augmenté de 1,2 % en avril

Les prix à la consommation ont poursuivi leur hausse en Israël au mois d’avril, portés notamment par l’envolée des voyages à l’étranger, de l’essence et des fruits frais, selon les nouvelles données publiées par le Bureau central des statistiques.

Sur un mois, l’indice des prix à la consommation, qui mesure l’évolution moyenne du coût des biens et services pour les ménages, a progressé de 1,2 % en avril par rapport à mars. Avant la publication de ces chiffres, les analystes anticipaient une hausse comprise entre 1,1 % et 1,3 %.

Cette progression mensuelle porte l’inflation annuelle, calculée sur les douze derniers mois, à 1,9 %. Le taux reste donc dans la fourchette cible fixée par le gouvernement, comprise entre 1 % et 3 % par an.

Les principales hausses de prix ont concerné les fruits frais, en augmentation de 7,8 %, les transports, en hausse de 4,9 %, ainsi que la culture et les loisirs, qui progressent de 3,4 %. Les vêtements et chaussures ont augmenté de 2,4 %, tandis que les coûts liés à l’entretien du logement ont avancé de 0,5 %.

Deux dépenses ont particulièrement pesé sur l’indice : les voyages à l’étranger, dont les prix ont bondi de 27,9 %, et l’essence, en hausse de 12,7 %. Le marché locatif reste également sous pression : les loyers lors du renouvellement des contrats ont augmenté de 2,6 %, tandis que les loyers des nouveaux locataires ont progressé de 3,6 %.

Ces hausses ont été partiellement compensées par un léger recul des prix dans la catégorie santé, en baisse de 0,1 %. Malgré cette poussée d’avril, l’inflation israélienne demeure contenue dans la cible officielle, mais la hausse des dépenses du quotidien continue de peser sur les ménages.