Israël : les prix augmentent de 2 % sur un an en février

L’inflation annuelle en Israël a légèrement accéléré en février pour atteindre 2 %, contre 1,8 % en janvier, selon les données publiées par le Bureau central des statistiques. Malgré cette hausse, le niveau d’inflation reste dans la fourchette cible fixée par le gouvernement israélien, comprise entre 1 % et 3 %.

Sur une base mensuelle, l’indice des prix à la consommation, qui mesure l’évolution moyenne du coût des biens et services pour les ménages, a progressé de 0,2 % en février. Les économistes anticipaient soit une stabilité, soit une hausse limitée à ce niveau.

Plusieurs postes de dépenses ont contribué à cette progression. Les prix des fruits frais ont enregistré l’une des plus fortes hausses du mois, avec une augmentation de 3,6 %. Les dépenses liées aux loisirs et à la culture ont progressé de 0,8 %, tandis que les coûts du logement et des transports ont chacun augmenté de 0,3 %.

Les dépenses liées aux voyages à l’étranger ont également enregistré une hausse notable de 2,3 %, contribuant à la pression sur les prix au cours du mois.

Le marché locatif a également connu des augmentations significatives. Les loyers lors du renouvellement des contrats ont progressé de 2,7 %, tandis que les loyers pour les nouveaux locataires ont bondi de 5,8 %, reflétant les tensions persistantes sur le marché immobilier.

Ces hausses ont toutefois été partiellement compensées par des baisses dans certains secteurs. Les prix des vêtements ont reculé de 3,3 %, tandis que ceux des légumes frais ont diminué de 1,4 %. Les coûts liés aux meubles et aux équipements domestiques ont également légèrement reculé, de 0,2 %.

Dans l’ensemble, ces évolutions confirment une inflation toujours modérée en Israël, malgré certaines pressions sur les prix dans plusieurs secteurs clés de l’économie.