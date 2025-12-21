Israël : les salaires progressent en 2025, mais les inégalités restent marquées

Le salaire mensuel moyen en Israël a augmenté de 4,5 % au premier semestre 2025, atteignant 15 098 shekels (environ 3 775 €), contre 14 655 shekels (environ 3 665 €) sur la même période en 2024, selon un rapport publié par l’Institut national d’assurance d’Israël (Bituah Leumi). Cette progression globale masque toutefois des écarts structurels persistants, notamment entre hommes et femmes.

Les hommes ont perçu un salaire moyen de 18 441 shekels (environ 4 610 €), soit 54 % de plus que les femmes, dont la rémunération moyenne s’établit à 11 940 shekels (environ 2 985 €). Le salaire médian atteint seulement 10 586 shekels (environ 2 645 €), soit un écart de 43 % avec le salaire moyen, révélant une forte concentration des revenus élevés.

Au total, 4 032 894 postes salariés ont été déclarés sur la période, pour une masse salariale de 55,3 milliards de shekels (environ 13,8 milliards d’euros). L’économie demeure dominée par les petites entreprises : 92 % des employeurs comptent moins de 19 salariés, tandis que 1,5 % des entreprises concentrent 58 % des emplois.

Les écarts territoriaux restent marqués. Herzliya affiche le salaire moyen le plus élevé avec 22 951 shekels (environ 5 740 €), devant Ra’anana (22 565 shekels / 5 640 €), Modi’in-Maccabim-Reout (22 512 shekels / 5 630 €) et Tel-Aviv (22 359 shekels / 5 590 €). À l’opposé, Modi’in Illit (8 161 shekels / 2 040 €), Rahat (9 548 shekels / 2 390 €), Bnei Brak (9 563 shekels / 2 390 €) et Nazareth (9 924 shekels / 2 480 €) ferment la marche.

Les secteurs les mieux rémunérés demeurent l’énergie et les technologies de l’information, tandis que l’éducation, les services administratifs et l’hôtellerie-restauration affichent les salaires les plus faibles. Le directeur général par intérim de l’Institut, Zvika Cohen, appelle à une stratégie économique de long terme afin de réduire ces inégalités, qu’il qualifie d’« impératif social et moral ».