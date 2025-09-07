Israël : plus d'un tiers des familles de réservistes en difficulté financière

Articles recommandés -

Une enquête inédite du Bureau central de statistiques israélien révèle l'ampleur du coût social de la guerre. Publiée dimanche, cette étude examine l'impact du service de réserve sur les soldats et leurs conjoints. Le constat est alarmant : 34% des familles de réservistes connaissent des difficultés financières.

L'infanterie particulièrement touchée

Les forces terrestres payent le plus lourd tribut. Selon l'enquête, 37% des familles dont le conjoint sert dans l'infanterie subissent des difficultés économiques, une proportion qui augmente avec la durée du service. Ces chiffres révèlent le prix personnel et financier que paient les réservistes appelés répétitivement sous les drapeaux depuis près de deux ans.

Cette situation intervient alors que le gouvernement promeut des lois maintenant le système de conscription actuel, faisant reposer le fardeau sur une seule population qui "porte le sac à dos" de la nation.

Impact sur l'emploi des conjointes

L'étude dresse le profil des conjoints de réservistes : 94% sont des femmes, dont 89% mariées, principalement âgées de 30 à 39 ans (44%). Avant le 7 octobre 2023, 80% travaillaient comme salariées contre 76% aujourd'hui.

L'impact professionnel varie selon le statut : 73% des travailleuses indépendantes rapportent des dommages à leur entreprise, contre 25% des salariées affectées dans leur situation professionnelle. Pour les forces terrestres, les chiffres grimpent : 77% des indépendantes subissent des préjudices commerciaux et 34% des salariées voient leur salaire diminuer.

Répercussions sur l'éducation

L'enquête révèle également des dommages collatéraux sur l'enseignement supérieur. En 2024, le taux d'abandon des études de premier cycle chez les réservistes a augmenté de 11,6% à 14,4%. Parmi les étudiantes conjointes de réservistes, 47% signalent une baisse de leurs notes, 29% un report de cours et 8% un arrêt des études.

Les familles monoparentales sont particulièrement vulnérables : 58% des divorcées et la moitié des célibataires avec enfants communs connaissent des difficultés financières.

Cette étude constitue un "certificat de pauvreté" pour l'État d'Israël, illustrant les sacrifices considérables d'une population mobilisée dans un conflit prolongé.